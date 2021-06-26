Про це повідомляє британське видання The Guardian.
В результаті кидання сотень тенісних м’ячиків в будівлю уряду, трьох офіцерів поліції було поранено. У зв’язку з цим поліціянти заарештували трьох осіб. Причина арешту – порушення суспільного порядку та напади на поліцію. Одного із заарештованих до цього розшукували за аналогічні дії.
“Ганьба!”, – кричали учасники акції, кидаючи тенісні м’ячі.
Більшість протестувальників були масок та тримали плакати. Вони вимагали скасувати ізоляцію, карантин та вакцинацію.
В Гайд-парку офіцери намагалися зняти наклейки з автомобілів.
До вечора акція протесту закінчилася. Це лише один з кількох протестів в столиці, які відбулися в вихідні. Під час трьох протестів поліція заарештувала 12 осіб.
- Комісар Німеччини з антисемітизму Фелікс Кляйн закликав владу звернути увагу на те, що на протестах проти проведення масової вакцинації проти коронавірусу учасники використовують жовті “зірки Давида”, антиєврейську символіку періоду нацизму. На жовтих зірках вони лише замінили слово “Jude” (єврей) словом “ungeimpft” (не щеплений).
- У листопаді в Берліні під час протестів проти обмежень, запроваджених для боротьби з COVID-19, на вулиці вийшли від 5 до 10 тисяч осіб. Поліція застосувала проти мітингувальників водомети та сльозогінний газ.