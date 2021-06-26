В Лондоні тисячі людей вийшли на акції протесту, вимагаючи не вводити обов'язкові COVID-паспорти, не змушувати людей вакцинуватися проти коронавірусу, скасувати карантинні обмеження у зв'язку з пандемією і так далі. На знак протесту учасники акції закидали тенісними м'ячиками будівлю уряду на Даунінг стріт. На деяких з них були "послання-вимоги".

Про це повідомляє британське видання The Guardian.

В результаті кидання сотень тенісних м’ячиків в будівлю уряду, трьох офіцерів поліції було поранено. У зв’язку з цим поліціянти заарештували трьох осіб. Причина арешту – порушення суспільного порядку та напади на поліцію. Одного із заарештованих до цього розшукували за аналогічні дії.

“Ганьба!”, – кричали учасники акції, кидаючи тенісні м’ячі.

Більшість протестувальників були масок та тримали плакати. Вони вимагали скасувати ізоляцію, карантин та вакцинацію.

В Гайд-парку офіцери намагалися зняти наклейки з автомобілів.

До вечора акція протесту закінчилася. Це лише один з кількох протестів в столиці, які відбулися в вихідні. Під час трьох протестів поліція заарештувала 12 осіб.