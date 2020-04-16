Мер Лос-Анджелеса (США) Ерік Гарсетті заявив, що концерти і спортивні заходи в місті буде заборонено до 2021 року.

Про це він сказав в ефірі телеканалу CNN.

Мер пояснив, що заборона на проведення будь-яких масових заходів до наступного року може бути переглянута в разі позитивної динаміки поширення коронавірусу або ж в разі виготовлення вакцини.

Він зазначив, що для повернення до звичного життя громадянам зараз доведеться бути слухняними владі і строго слідувати рекомендаціям щодо обмежень і соціального дистанціювання.

Місто буде знову відкрито в разі дотримання п’яти основних принципів.

По-перше, в місті слід масово проводити тестування. По-друге, зниження динаміки зростання випадків захворювання. По-третє, влада буде негайно і жорстко реагувати на нові випадки зараження. По-четверте, лікарні будуть справляти з навантаженням по кількості хворих. По-п’яте, триватимуть розробки вакцини проти цього типу коронавірусу.

На думку мера міста, Лос-Анджелесу слід бути готовим до другої і третьої хвилі коронавірусу.

За даними Центру Хопкінса, в США зафіксовано понад 638 тис. випадків зараження коронавірусом, померли понад 30 тис. осіб.