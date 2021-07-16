Про це повідомляє американський телеканал CNN.
Маски потрібно буде надягати в приміщеннях, незалежно від того, вакцинована людина чи ні.
“Ми співчуваємо тим, хто втратив близьких, рідних чи друзів у цей важкий час… Ми розраховуємо зберегти вимоги до масок доти, доки не побачимо покращення в передачі коронавірусу серед населення округу. Але чекати, поки рівень госпіталізацій та заражень буде ще вищим, до того, як вносити зміни, було б запізно”, – сказав лікар округу, доктор Мунту Девіс.
Зазвичай пацієнти з коронавірусом, яких ушпиталили — не повністю вакциновані.
Станом на 15 червня, в окрузі зафіксували 210 нових випадків зараження коронавірусом. 15 липня — понад 1,5 тисячі випадків зараження за добу. Це найвищий показник з середини березня.
Наразі приблизно 4 мільйони жителів округу не вакциновано проти коронавірусу. Загалом, в окрузі проживає близько 10 мільйонів осіб (за даними липня 2019 року).
- Деякі американські штати видали нові рекомендації, згідно з якими громадяни повинні обов’язково носити захисні маски, попри отримання двох доз вакцини проти коронавірусу. Це пов’язано з поширенням нового штаму коронавірусу – Delta.