В окрузі Лос-Анджелес (Каліфорнія) 16 липня опівночі відновлять масковий режим через збільшення кількості випадків зараження коронавірусом та ушпиталення.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Маски потрібно буде надягати в приміщеннях, незалежно від того, вакцинована людина чи ні.

“Ми співчуваємо тим, хто втратив близьких, рідних чи друзів у цей важкий час… Ми розраховуємо зберегти вимоги до масок доти, доки не побачимо покращення в передачі коронавірусу серед населення округу. Але чекати, поки рівень госпіталізацій та заражень буде ще вищим, до того, як вносити зміни, було б запізно”, – сказав лікар округу, доктор Мунту Девіс.

Зазвичай пацієнти з коронавірусом, яких ушпиталили — не повністю вакциновані.

Станом на 15 червня, в окрузі зафіксували 210 нових випадків зараження коронавірусом. 15 липня — понад 1,5 тисячі випадків зараження за добу. Це найвищий показник з середини березня.

Наразі приблизно 4 мільйони жителів округу не вакциновано проти коронавірусу. Загалом, в окрузі проживає близько 10 мільйонів осіб (за даними липня 2019 року).