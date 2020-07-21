Про це повідомили у прес-службі Головного управління Національної поліції у Волинській області.

За даними поліції, в автобусі – 20 заручників. Зловмисник має при собі зброю і вибухівку.

“Сьогодні вранці надійшло повідомлення на лінію 102 про те, що у центрі Луцька чоловік захопив автобус із близько 20 заручниками, при собі має вибухівку та зброю”, – йдеться в повідомленні.

В області введено оперативний план “Заручник”. Територія центру міста перекрита для забезпечення безпеки громадян.

На місці працюють всі служби поліції. Правоохоронці з’ясовують вимоги зловмисника.