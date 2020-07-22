Про це розповів на своїй сторінці в Facebook радник мера міста Ігор Поліщук.
За його словами, під час засіданні сесії міської ради було прийнято рішення дозволити працювати кінотеатрам, а також зменшити допустиму площу в 10 метрів квадратних до 5 метрів квадратних для людини при здійсненні богослужінь в храмах.
При цьому Поліщук додав, що в кінотеатрах можна буде дивитися фільми без захисних масок.
- Нагадаємо, прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що адаптивний карантин в Україні продовжують до 31 серпня.