Про це повідомляє прес-служба адміністрації.
Відзначається, що медичний персонал в області проходив обстеження для профілактики.
“За останню добу на Волині виявлено 4 лабораторно підтверджених випадки COVID-19. Всі особи обстежувалися з профілактичною метою при проведенні протиепідемічних заходів серед медпрацівників у відділенні інтенсивної терапії Луцької міської клінічної лікарні”, – йдеться в повідомленні.
Водночас уточнюється, що ще 10 людей в області в даний момент очікують підтвердження результатів дослідження на коронавірус.
- В Україні зафіксовано вже 669 випадків зараження коронавірусом COVID-19. За добу було підтверджено 120 нових випадків.
- У Києві всіх хворих із запаленням легенів будуть тестувати на наявність коронавірусу COVID-19.
- У Києві створений і вже працює спеціальний моніторинговий центр для контролю за дотриманням мешканцями столиці правил самоізоляції.