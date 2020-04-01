У Луцьку коронавірус COVID-19 був підтверджений у чотирьох медичних працівників.

Про це повідомляє прес-служба адміністрації.

Відзначається, що медичний персонал в області проходив обстеження для профілактики.

“За останню добу на Волині виявлено 4 лабораторно підтверджених випадки COVID-19. Всі особи обстежувалися з профілактичною метою при проведенні протиепідемічних заходів серед медпрацівників у відділенні інтенсивної терапії Луцької міської клінічної лікарні”, – йдеться в повідомленні.

Водночас уточнюється, що ще 10 людей в області в даний момент очікують підтвердження результатів дослідження на коронавірус.