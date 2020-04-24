На Луганщині внаслідок обстрілів бойовиків було поранено українського військового.

Про це повідомляє прес–служба штабу операції Об’єднаних сил.

“Сьогодні, 24 квітня, на Луганщині озброєні формування Російської Федерації в черговий раз обстріляли позиції Об’єднаних сил. Внаслідок ворожого кулеметного вогню один український військовослужбовець отримав поранення”, – сказано в повідомленні.

Водночас наголошується, що потерпілого військового оперативно доставили в лікувальний заклад, де йому була надана необхідна медична допомога.

Також підкреслюється, що українські військові подавили вогнем ворожу активність.