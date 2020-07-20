У Луганській області Служба безпеки України виявила схованку з двома протитанковими мінами ТМ-62, 18 артилерійськими снарядами, п'ятьма патронами для протитанкових гранатометів різних модифікацій, трьома гранатами Ф-1 і більше 500 патронами різного калібру.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

“Арсенал знаходився у лісі на околицях Сєвєродонецька. За оперативною інформацією, схрон у 2014 році облаштував один з бойовиків, якого розшукує СБУ за вчинення злочину за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній організації) Кримінального кодексу України”, – йдеться у повідомленні.

Тривають слідчо-оперативні дії.

Також в Рубіжному СБУ викрила місцевого жителя, який намагався продати півкілограма тротилу.

Оперативники спецслужби задокументували факти збуту частини товару. Зловмисника затримали під час чергової реалізації тротилу і отримання грошей.

Йому повідомлено про підозру і обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.