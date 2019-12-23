Про це повідомив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай на своїй сторінці в Facebook.
“Сьогодні о 21:09 в Старобільське відділення поліції по спецлінії 102 надійшло повідомлення диспетчера ДПРЧ-6 м Старобільськ про те, що за адресою: Старобільський район, с. Бутківка, вул. Заводська, 2А, сталося загоряння будівлі корпусу №1 Луганського обласного психоневрологічного диспансеру, де на лікуванні знаходилось 113 пацієнтів. З будівлі було евакуйовано 101 пацієнта. В даний час відомо про загибель чотирьох пацієнтів. На даний момент встановлюється місцезнаходження 8 пацієнтів”, – написав Гайдай.
Він зазначив, що:
– всі служби на місці події
– створено штаб ТЕБ та НС
– домовилися по влаштуванню евакуйованих хворих в інші медичні установи
– на місце події направив шкільні автобуси, щоб зручніше було перевозити хворих.
Трохи пізніше він додав, що з 8 пацієнтів, які розшукувалися, 4 з них знайдено (3 пацієнтам надається медична допомога, отруїлися чадним газом, четвертий пацієнт не постраждав). На даний момент триває пошук останніх 4 пацієнтів.
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