У тимчасово окупованому Луганську три лікарні працюють для поранених військових РФ. В одній з них перебуває понад тисячу поранених. Водночас місцевим мешканцям у допомозі відмовляють.

Про це повідомляє пресслужба Луганської ОВА у Telegram.

У такий спосіб, що Луганська обласна клінічна лікарня, Луганська міська багатопрофільна лікарня № 15 та Залізнична лікарня передані для користування російським окупаційним військам.

Місцевому населенню в обслуговуванні відмовляють та пропонують звертатися до інших лікувальних закладів.

Лише в одній з лікарень зараз перебуває понад 1 000 поранених окупантів. На усіх не вистачає медичного персоналу, асистентів хірургів.

На таку кількість пацієнтів в медзакладах відсутні в достатній кількості медичні препарати та навіть койко-ліжка та постільна білизна.