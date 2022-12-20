Про це повідомляє пресслужба Луганської ОВА у Telegram.
У такий спосіб, що Луганська обласна клінічна лікарня, Луганська міська багатопрофільна лікарня № 15 та Залізнична лікарня передані для користування російським окупаційним військам.
Місцевому населенню в обслуговуванні відмовляють та пропонують звертатися до інших лікувальних закладів.
Лише в одній з лікарень зараз перебуває понад 1 000 поранених окупантів. На усіх не вистачає медичного персоналу, асистентів хірургів.
На таку кількість пацієнтів в медзакладах відсутні в достатній кількості медичні препарати та навіть койко-ліжка та постільна білизна.
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