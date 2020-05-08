Про це повідомляє міністр юстиції Денис Малюська на своїй сторінці в Facebook.

“Сьогодні запустили функціонування платних камер з поліпшеними умовами розміщення в українських слідчих ізоляторах. Першим впорався Київський СІЗО – заробили 4 камери: одна 2-місна, одна 3-місна і дві 4-місні. Інші українські СІЗО підтягнуться трохи пізніше. Вартість розміщення в Києві залежить від терміну, за який здійснюється оплата: 2000 грн на добу, 8000 грн за тиждень і 12 000 грн в місяць”, – написав він.

За словами міністра, вже з наступного тижня заплатити за камери можна буде онлайн через сайт “Онлайн будинок юстиції”.

При цьому отримані кошти СІЗО ніби буде спрямовувати на підтримку умов утримання ув’язнених в безкоштовних камерах.

“Ініціатива введення платних камер має дві ключові цілі: знищити корупцію (замість хабара гроші за кращу камеру йтимуть офіційно в бюджетний спецфонд) і знайти додаткове фінансування для слідчих ізоляторів – зараз бюджетних коштів не вистачає, а вимагати додаткових коштів платників податків ми не хочемо”, – пояснив малюська.

Також міністр підкреслив, що мова йде не про “ВІП-камери”, а просто про поліпшені умов тримання людей, щодо яких немає остаточного вироку суду, тобто, тих, які вважаються невинними.