Джерело: CBS news
Супермісяць – астрономічне явище, коли Місяць опиняється на максимально близькій відстані до Землі. Супермісяць на 16% яскравіший за звичайний місяць.
Його також називають Супермісяць Бака або Грозовим Місяцем, оскільки грози починаються на початку літа.
Цього року буде чотири повних супермісяці: липневий Супермісяць Бака, 1 серпня Осетровий Місяць, 30 серпня Блакитний Місяць і 28 вересня Жнивний Місяць.
Блакитний Супермісяць цього року буде найближчим до Землі.
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