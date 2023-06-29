У ніч з 2 на 3 липня в різних куточках світу можна буде спостерігати за супермісяцем.

Джерело: CBS news

Супермісяць – астрономічне явище, коли Місяць опиняється на максимально близькій відстані до Землі. Супермісяць на 16% яскравіший за звичайний місяць.

Його також називають Супермісяць Бака або Грозовим Місяцем, оскільки грози починаються на початку літа.

Цього року буде чотири повних супермісяці: липневий Супермісяць Бака, 1 серпня Осетровий Місяць, 30 серпня Блакитний Місяць і 28 вересня Жнивний Місяць.

Блакитний Супермісяць цього року буде найближчим до Землі.