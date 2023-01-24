Про це сповіщає пресслужба міністерства культури та інформаційної політики в Україні.
“Перемога” — це збірка кількох коротких історій, створених, написаних і намальованих українськими художниками-коміксистами буквально через кілька місяців після вторгнення Росії в Україну.
Повідомляється, що у збірці можна прочитати історії, пов’язані з Привидом Києва, переглянути комікс про захисників “Азовсталі”, а також – ознайомитися з історіями, які стосуються трагікомічних епізодів російського вторгнення.
- На тижні моди у Парижі прикрасою показу нової колекції Dior стали картини української мисткині Олесі Трофименко. Французький дім моди прагнув зауважити на “великому бажанні відродження” співпрацею з українкою в час повномасштабної війни. Роботи київської художниці стали центром оди Марії Грації К’юрі до дерева життя.
- Журнал соціальних мальописів Inker та видавництво українських коміксів UA Comix створили комікс-добірку реальних історій людей, яким вдалося виїхати з окупованого росіянами Маріуполя.