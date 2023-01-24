Українське видавництво The Will спільно з Art nation видали в Литві комікс-збірку "Перемога", яка раніше вже вийшла друком у Польщі та США.

Про це сповіщає пресслужба міністерства культури та інформаційної політики в Україні.

“Перемога” — це збірка кількох коротких історій, створених, написаних і намальованих українськими художниками-коміксистами буквально через кілька місяців після вторгнення Росії в Україну.

Повідомляється, що у збірці можна прочитати історії, пов’язані з Привидом Києва, переглянути комікс про захисників “Азовсталі”, а також – ознайомитися з історіями, які стосуються трагікомічних епізодів російського вторгнення.