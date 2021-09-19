Про це повідомляє Reuters.
Молоді люди пиячили й вешталися вулицями, нехтуючи епідеміологічними обмеженнями – масковим режимом та соціальним дистанціюванням.
Поліція іспанської столиці не стала розганяти гуляк через брак правоохоронців.
“Це найбільший ботеллон, який ми бачили з початку пандемії COVID-19”, – сказав представник поліції Reuters.
Сама вечірка тривала до 7-ї ранку суботи.
ALGUIEN ME PUEDE DECIR DÓNDE ES ESTO??? MÁS QUE NADA PARA NO IR EN DOS SEMANAS A ESA CIUDAD #COVID pic.twitter.com/J3w2kMUNsa
— ADOROMIVIDA 🦉🇺🇾 (@DIOSAPELITOZ) September 18, 2021
Mientras nos quebramos la cabeza en las facultades para conseguir medidas de seguridad razonable y volver a la presencialidad que necesitan nuestros estudiantes (distancias, aforos, ventilación, limpieza…), en un mundo paralelo…🤦🏼♂️
Imprescindible recordar q esto ES COSA DE TODOS pic.twitter.com/TiWQAkaSKq
— Jesus Perez Gil (@birloque) September 18, 2021
Варто заначити, що обмеження в Іспанії передбачають, люди повинні носити маски в приміщенні та дотримуватися дистанції у 1,5 метра. Масові заходи проводити не можна. За участь у них передбачений штраф у розмірі від 500 до 600 євро.
В Мадриді з понеділка пом’якшать карантинні обмеження, що стосуються роботи нічних клубів та барів, проте подібні вечірки все ще будуть заборонені.
- У липні повідомлялося, що прем’єрміністр Нідерландів Марк Рютте оголосив про запровадження низки нових обмежувальних заходів через зростання кількості заражень коронавірусом COVID-19 у країні.