Про це повідомляє Reuters.

Молоді люди пиячили й вешталися вулицями, нехтуючи епідеміологічними обмеженнями – масковим режимом та соціальним дистанціюванням.

Поліція іспанської столиці не стала розганяти гуляк через брак правоохоронців.

“Це найбільший ботеллон, який ми бачили з початку пандемії COVID-19”, – сказав представник поліції Reuters.

Сама вечірка тривала до 7-ї ранку суботи.

Варто заначити, що обмеження в Іспанії передбачають, люди повинні носити маски в приміщенні та дотримуватися дистанції у 1,5 метра. Масові заходи проводити не можна. За участь у них передбачений штраф у розмірі від 500 до 600 євро.

В Мадриді з понеділка пом’якшать карантинні обмеження, що стосуються роботи нічних клубів та барів, проте подібні вечірки все ще будуть заборонені.

  • У липні повідомлялося, що прем’єрміністр Нідерландів Марк Рютте оголосив про запровадження низки нових обмежувальних заходів через зростання кількості заражень коронавірусом COVID-19 у країні.