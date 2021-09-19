В Мадриді близько 25 тисяч студентів та молодих людей зібралися на вечірку на відкритому повітрі - "макро ботеллон".

Про це повідомляє Reuters.

Молоді люди пиячили й вешталися вулицями, нехтуючи епідеміологічними обмеженнями – масковим режимом та соціальним дистанціюванням.

Поліція іспанської столиці не стала розганяти гуляк через брак правоохоронців.

“Це найбільший ботеллон, який ми бачили з початку пандемії COVID-19”, – сказав представник поліції Reuters.

Сама вечірка тривала до 7-ї ранку суботи.

ALGUIEN ME PUEDE DECIR DÓNDE ES ESTO??? MÁS QUE NADA PARA NO IR EN DOS SEMANAS A ESA CIUDAD #COVID pic.twitter.com/J3w2kMUNsa — ADOROMIVIDA 🦉🇺🇾 (@DIOSAPELITOZ) September 18, 2021

Mientras nos quebramos la cabeza en las facultades para conseguir medidas de seguridad razonable y volver a la presencialidad que necesitan nuestros estudiantes (distancias, aforos, ventilación, limpieza…), en un mundo paralelo…🤦🏼‍♂️

Imprescindible recordar q esto ES COSA DE TODOS pic.twitter.com/TiWQAkaSKq — Jesus Perez Gil (@birloque) September 18, 2021

Варто заначити, що обмеження в Іспанії передбачають, люди повинні носити маски в приміщенні та дотримуватися дистанції у 1,5 метра. Масові заходи проводити не можна. За участь у них передбачений штраф у розмірі від 500 до 600 євро.

В Мадриді з понеділка пом’якшать карантинні обмеження, що стосуються роботи нічних клубів та барів, проте подібні вечірки все ще будуть заборонені.