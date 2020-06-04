Про це Порошенко заявив з трибуни Верховної Ради, повідомила прес-служба партії.

За його словами, в травні 2019 року в Україні спостерігалося зростання річних в 4,5%, а казна була “повна грошей”, а вже через вісім місяців все змінилося.

“Зараз економіка на землі. І щоб рятувати економіку, робочі місця, щоб захистити людей, діяти треба негайно. Треба визначити області, які потребують найбільшої підтримки. Треба захистити малий і середній бізнес з відстрочкою сплати банківських відсотків, відстрочкою сплати податків, припинити корупційні зловживання з ПДВ, припинити корупцію на митниці, припинити кризу в енергетиці. Припинити розмови і починати діяти”, – сказав п’ятий президент.

На думку Порошенка, інвесторам потрібний надійний захист держави, а не “няні”.

“Треба негайно переглянути закон 1210, і якщо це основа вашої податкової політики, краще не робити нічого. Я підкреслюю і закликаю президента забезпечити формування професійного технократичного уряду”, – підкреслив він.

Крім того, Порошенко також вимагав від керівництва парламенту надати підписні листи для висловлення недовіри уряду.

“7 місяців тому в цьому залі вже розглядали програму діяльності уряду, але мало хто навіть в цьому залі згадає прізвище, хто доповідав тоді програму дій уряду. Тому що уряд зараз це лише димова завіса, яка повинна прикрити реального господаря, людини, який несе повну відповідальність за ситуацію в країні. І прізвище цієї людини – Володимир Зеленський”, – сказав він.