Про це Порошенко заявив з трибуни Верховної Ради, повідомила прес-служба партії.
За його словами, в травні 2019 року в Україні спостерігалося зростання річних в 4,5%, а казна була “повна грошей”, а вже через вісім місяців все змінилося.
“Зараз економіка на землі. І щоб рятувати економіку, робочі місця, щоб захистити людей, діяти треба негайно. Треба визначити області, які потребують найбільшої підтримки. Треба захистити малий і середній бізнес з відстрочкою сплати банківських відсотків, відстрочкою сплати податків, припинити корупційні зловживання з ПДВ, припинити корупцію на митниці, припинити кризу в енергетиці. Припинити розмови і починати діяти”, – сказав п’ятий президент.
На думку Порошенка, інвесторам потрібний надійний захист держави, а не “няні”.
“Треба негайно переглянути закон 1210, і якщо це основа вашої податкової політики, краще не робити нічого. Я підкреслюю і закликаю президента забезпечити формування професійного технократичного уряду”, – підкреслив він.
Крім того, Порошенко також вимагав від керівництва парламенту надати підписні листи для висловлення недовіри уряду.
“7 місяців тому в цьому залі вже розглядали програму діяльності уряду, але мало хто навіть в цьому залі згадає прізвище, хто доповідав тоді програму дій уряду. Тому що уряд зараз це лише димова завіса, яка повинна прикрити реального господаря, людини, який несе повну відповідальність за ситуацію в країні. І прізвище цієї людини – Володимир Зеленський”, – сказав він.
- Верховна Рада сьогодні на засіданні звільнила Вадима Пристайка з посади віце-прем’єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.
- Верховна Рада також відправила на доопрацювання програму діяльності Кабінету Міністрів.