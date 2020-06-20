Про це в інтерв’ю Mind повідомив міністр фінансів Сергій Марченко.
Міністр вважає, що нинішнього доходу на митниці недостатньо, тому розробляється план по його збільшенню на 15-20%.
“Ми не виконали план в травні – близько 3 млрд грн, але робота йде. Наші очікування – підвищити доходи митниці на 15-20%”, – сказав Марченко.
Він підкреслив, що на митниці триває робота, спрямована на збільшення доходів.
Серед першочергових завдань – боротьба з контрабандою та ліквідація тіньових схем.
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