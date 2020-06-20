У травні Державна митна служба не виконала план по доходах на майже 3 мільярди гривень.

Про це в інтерв’ю Mind повідомив міністр фінансів Сергій Марченко.

Міністр вважає, що нинішнього доходу на митниці недостатньо, тому розробляється план по його збільшенню на 15-20%.

“Ми не виконали план в травні – близько 3 млрд грн, але робота йде. Наші очікування – підвищити доходи митниці на 15-20%”, – сказав Марченко.

Він підкреслив, що на митниці триває робота, спрямована на збільшення доходів.

Серед першочергових завдань – боротьба з контрабандою та ліквідація тіньових схем.