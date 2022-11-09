Автокрісло для дитини - важливий атрибут для подорожей автомобілем. Воно забезпечує безпеку та комфорт перебування в авто під час руху. Тому важливо відповідально підійти до його вибору.

Які бувають дитячі автокрісла

Всі дитячі автокрісла за своєю конструкцією відрізняються в залежності від віку дитини та ваги, на яку розраховані. Це чотири основні вікові групи:

від 0 до 2-х років (до 12 кг);

від 2-х до 4-х років (до 18 кг);

від 4-х до 7-ми років (до 25 кг);

до 12 років (до 36 кг).

Існує ще два види застосувань для перевезення дітей в автомобілі:

автолюлька, яка виконує роль не лише автокрісла, а може використовуватись як переноска;

бустер (використовується для дітей старше 7-ми років).

Особливості конструкції

Автокрісло представляє із себе конструкцію, яка складається з:

крісла;

підлокітників;

двох подушок з боків голови;

кріплення до сидіння;

системи фіксації дитини.

Деякі конструкції передбачають можливість повороту та наклону, щоб дитина могла почувати себе більш комфортно під час довгих подорожей та спати в кріслі. До 2-х років крісла ставляться на переднє сидіння у зворотньому напрямку руху автомобіля.

Автокрісла для більш дорослих дітей розташовують на задньому сидінні в бік руху автомобіля.

Система кріплення та фіксації дитини може бути як штатною (ремені безпеки), так і окремою. Із останніх більш надійна система IsoFix.

За якими критеріями вибирати автокрісло

По-перше, при виборі дитячого автокрісла варто звертати увагу на більш дорогі моделі від перевірених виробників. Це буде гарантією якості та надійності автокрісла.

Не можна купляти крісло “на виріст”, воно має відповідати вазі та віку дитини.

Слід звернути увагу на крісла, які мають додаткові функції для збільшення комфорту дитини: наклон, поворот, наявність подушки, змінний чохол.

В магазині Zhuk.ua можна вибрати автокрісло за всіма переліченими критеріями за допомогою зручної пошукової системи. На сайті можна вибрати крісло за:

брендом;

конструкцією;

віковою групою;

типом кріплення;

кольором;

типом матеріалу;

ціною.

Якщо пошукових фільтрів виявилось недостатньо, можна звернутись за консультацією до спеціалістів магазину і задати всі запитання.

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