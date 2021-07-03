Про це повідомляє американське видання The New York Times.
Кількість загиблих внаслідок обвалу будинку Champlain Towers South – 22. За ніч рятувальники витягнули ще два тіла.
Зниклими безвісти вважають 126 осіб. Вони можуть бути під уламками.
Влада сповістила, що перевіряє всі багатоповерхові будинки в окрузі. В першу чергу, це будинки, яким понад 40 років.
В п’ятницю інспектори знайшли проблеми з бетоном в сусідньому будинку. Евакуацію жителів 156 квартир розпочато, оскільки будинок визнали “структурно нестабільним”.
Жителі будинку Champlain Towers South, квартири яких вціліли, не зможуть повернутись, аби забрати особисті речі, попри рівень їх необхідності. Коли завершиться рятувально-пошукова операція, будинок знесуть повністю.
1 липня пошуково-рятувальні роботи було зупинено на 14 годин, бо інженери боялися, аби не обвалилася друга частина будівлі.
2 липня зі списку зниклих безвісти викреслили кількох осіб. Рятувальники з’ясували, що вони живі та в безпеці. Активні пошуки продовжать до вечора неділі, 4 липня. Після цього можлива перерва через ураган “Ельза”, який наближається до узбережжя.
Офіційно, в результаті обвалу будинку, померли 22 особи, а понад 100 залишаються зниклими безвісти.
- 24 червня у передмісті Маямі в містечку Серфсайд обвалився 12-поверховий житловий будинок.
- Президент США Джо Байден оголосив режим надзвичайної ситуації в штаті Флорида, де проходить рятувальна операція у зв’язку з обваленням багатоповерхового будинку.
- 1 липня, через тиждень після обвалу частини 12-поверхового будинку в передмісті Маямі, було ухвалено рішення тимчасово припинити пошуково-рятувальну операцію через загрозу повного обвалу.