Влада Маямі вирішила повторно перевірити всі багатоповерхівки на предмет пошкодження бетонних конструкцій. Жителів будинків, де будуть аварійні пошкодження, евакуюють.

Про це повідомляє американське видання The New York Times.

Кількість загиблих внаслідок обвалу будинку Champlain Towers South – 22. За ніч рятувальники витягнули ще два тіла.

Зниклими безвісти вважають 126 осіб. Вони можуть бути під уламками.

Влада сповістила, що перевіряє всі багатоповерхові будинки в окрузі. В першу чергу, це будинки, яким понад 40 років.

В п’ятницю інспектори знайшли проблеми з бетоном в сусідньому будинку. Евакуацію жителів 156 квартир розпочато, оскільки будинок визнали “структурно нестабільним”.

Жителі будинку Champlain Towers South, квартири яких вціліли, не зможуть повернутись, аби забрати особисті речі, попри рівень їх необхідності. Коли завершиться рятувально-пошукова операція, будинок знесуть повністю.

1 липня пошуково-рятувальні роботи було зупинено на 14 годин, бо інженери боялися, аби не обвалилася друга частина будівлі.

2 липня зі списку зниклих безвісти викреслили кількох осіб. Рятувальники з’ясували, що вони живі та в безпеці. Активні пошуки продовжать до вечора неділі, 4 липня. Після цього можлива перерва через ураган “Ельза”, який наближається до узбережжя.

Офіційно, в результаті обвалу будинку, померли 22 особи, а понад 100 залишаються зниклими безвісти.