Рятувальники, які розбирають частини будинку Champlain Towers South в передмісті Маямі (Флорида), знайшли тіло 7-річної доньки місцевого пожежника. Кількість жертв обвалу зросла до 20, а 128 осіб — зникли безвісти.

Про це повідомляє американське видання The New York Times.

Члени рятувальної бригади розповіли, що продовжувати пошуки все важче, коли вдається витягнути тіло чергової жертви.

“З кожною жертвою, тіло якої ми знаходимо, працювати все складніше… Минулої ночі ми знайшли тіло 7-річної доньки нашого колеги-пожежника. Як пожежники, ми робимо свою роботу. Це наше покликання, наша місія. Ми так говоримо, але на душі дуже важко”, – розповів начальник служби пожежної охорони Маямі Алан Комінскі.

Коли тіло дівчинки знайшли, члени пожежно-рятувальної бригади стали у дві колони, а через коридор виносили її тіло. Після цього присутні бачили, як пожежники намагалися втішати один одного після пережитого.

1 липня пошуково-рятувальні роботи було зупинено на 14 годин, бо інженери боялися, аби не обвалилася друга частина будівлі.

2 липня зі списку зниклих безвісти викреслили кількох осіб. Рятувальники з’ясували, що вони живі та в безпеці. Активні пошуки продовжать до вечора неділі, 4 липня. Після цього можлива перерва через ураган “Ельза”, який наближається до узбережжя.