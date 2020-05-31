Про це повідомляє телеканал CBS 12 News.
Під час мирної акції протесту люди тримали в руках таблички з написами “Black Lives Matter” і “Stop Police Brutality”.
Поліцейські з різних відомств приєдналися до акції і опустилися на коліна в знак солідарності і помолилися з протестуючими.
Фото: CBS 12 News
- Раніше в місті Міннеаполіс (штат Міннесота, США) спалахнули акції протесту і зіткнення з правоохоронцями через смерть Джорджа Флойда.
- У ніч на 29 травня учасники протесту в Міннеаполісі спалили поліцейську дільницю.
- У США взяли під варту офіцера поліції Дерека Шовена, який під час затримання душив темношкірого чоловіка Джорджа Флойда.
- Станом на 30 травня у США тривали протести через загибель Джорджа Флойда. Акції відбуваються у багатьох штатах, включно з Вашингтоном.
- Американська активістка Таміко Меллорі під час мітингу в Міннеаполісі в знак протесту проти смерті чорношкірого Джорджа Флойда виголосила потужну промову.