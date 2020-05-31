Поліція міста Маямі вшанувала пам'ять чорношкірого Джорджа Флойда, який помер після затримання поліцією в Міннеаполісі.

Про це повідомляє телеканал CBS 12 News.

Під час мирної акції протесту люди тримали в руках таблички з написами “Black Lives Matter” і “Stop Police Brutality”.

Поліцейські з різних відомств приєдналися до акції і опустилися на коліна в знак солідарності і помолилися з протестуючими.

Фото: CBS 12 News

Раніше в місті Міннеаполіс (штат Міннесота, США) спалахнули акції протесту і зіткнення з правоохоронцями через смерть Джорджа Флойда.

У ніч на 29 травня учасники протесту в Міннеаполісі спалили поліцейську дільницю.

У США взяли під варту офіцера поліції Дерека Шовена, який під час затримання душив темношкірого чоловіка Джорджа Флойда.

Станом на 30 травня у США тривали протести через загибель Джорджа Флойда. Акції відбуваються у багатьох штатах, включно з Вашингтоном.