Через тиждень після обвалу частини 12-поверхового будинку в передмісті Маямі, було ухвалено рішення тимчасово припинити пошуково-рятувальну операцію через загрозу повного обвалу. Офіційно - 18 загиблих.

Про це повідомляє американське видання NBC News.

Очільниця округу Маямі-Дейд Даніелла Левін Кава заявила, що пошуково-рятувальну операцію зупинили через “занепокоєння щодо постійної будівлі”. За її словами, сім’ям зниклих сповістили. Її відновлять, “щойно це буде безпечно”.

Інформацію підтвердив голова пожежної служби Алан Комінскі. Він сказав, що “незначний рух в бетонних плитах перекриттів біля північного та південного кутів будівлі, може спричинити руйнування будівлі, що рухається в сміттєвій купі”.

Роботи зупинили о другій годині ночі.

Ще одна причина зупинення рятувальної операції — тропічний шторм “Ельза”.

Попри офіційне припинення пошуково-рятувальних робіт, деякі працівники все ще працюють в Champlain Towers South цілодобово.

У середу, 30 червня, рятувальники знайшли тіла ще двох загиблих внаслідок обвалу. Таким чином, кількість загиблих збільшилася до 18 осіб. Це були тіла двох дітей – 4 та 10 років. Кількість зниклих безвісти – 145 осіб.

Точна та остаточна причина обвалу будинку – невідома.