Перший лабораторно підтверджений випадок коронавірусу COVID-19 в Донецькій області виявлено в Маріуполі.

Про це повідомив голова Донецької обласної державної адміністрації Павло Кириленко в Facebook.

Раніше повідомлялося, що в Україні підтвердили ще 2 випадки коронавірусу — в Донецькій області та в Києві.

Кириленко зазначив, що вірус виявили у 52-річного маріупольця, який повернувся з Єгипту.

“Медики надають йому допомогу — лікарні забезпечені всім необхідним. Особи, які перебували з ним в контакті, виявлені й преребувають під наглядом”, – повідомив очільник Донецької області.



Всього в Україні 16 підтверджених випадків коронавірусу, два з яких – летальні.

Нагадаємо, 17 березня в Україні було зафіксовано 7 нових випадків зараження коронавірусом COVID-19. Кількість хворих в країні зросла до 14. Також зафіксовано другий випадок смерті від коронавірусу COVID-19. Загинула 33-річна жінка з Чернівецької області. Від коронавируса COVID-19 за кордоном лікуються 12 громадян України. Ще понад 700 перебувають на карантині.