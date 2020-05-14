На металургійному комбінаті "Азовсталь" загинув 46-річний робітник. Ще один співробітник комбінату знаходиться в лікарні з множинними переломами.

Про це повідомили в прес-службі прокуратури Донецької області.

Повідомляється, що інцидент стався близько 7 години ранку в середу, 13 травня, на території конверторного цеху.

Майстер та вогнетривник, виконували роботи, перебуваючи в підйомнику. Трос трубки підйомника обірвався та чоловіки впали з 11-метрової висоти.

“Внаслідок падіння з 11-метрової висоти вогнетривник отримав відкритий перелом стегна зі зміщенням, закриті переломи ребер і променевої кістки та наразі перебуває у лікарні, а 46-річний майстер помер на місці”, — повідомили у відомстві.

Зараз правоохоронці з’ясовують всі обставини загибелі та травмування працівників. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст. 272 Кримінального Кодексу України (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людей).

Місцеве видання 0629.com.ua опублікувало відеозапис з камер спостереження, на якому зафіксовано трагічну подію.