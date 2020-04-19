У Маріуполі від коронавірусу COVID-19 одужала 95-річна жінка, а в Дружківці - 78-річна пацієнтка.

Про це повідомив голова Донецької військово-цивільної ОДА Павло Кириленко в Facebook.

“Одужали дві жінки – 95-річна пацієнтка з Маріуполя і 78-річна – з Дружківки”, – написав глава області.

Однак, як зазначив він, також підтверджено новий випадок COVID-19 у 59-річної мешканки Маріуполя – дружини раніше виявленого хворого на коронавірусну хворобу. За інформацією медиків, стан її здоров’я задовільний.