Про це повідомив голова Донецької військово-цивільної ОДА Павло Кириленко в Facebook.
“Одужали дві жінки – 95-річна пацієнтка з Маріуполя і 78-річна – з Дружківки”, – написав глава області.
Однак, як зазначив він, також підтверджено новий випадок COVID-19 у 59-річної мешканки Маріуполя – дружини раніше виявленого хворого на коронавірусну хворобу. За інформацією медиків, стан її здоров’я задовільний.
- Станом на 19 квітня в Україні зафіксовано 5449 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 141 летальний, 347 пацієнтів одужали.