Державне бюро розслідувань відкрило справу за фактом дорожньо-транспортної пригоди за участю співробітників патрульної поліції в Маріуполі.

Про це повідомляє прес-служба ДБР.

“За попередньою інформацією, співробітник Управління патрульної поліції Києва, перебуваючи за кермом службового автомобіля марки Volkswagen Crafter, не впорався з керуванням та скоїв зіткнення з автомобілем Volkswagen Touareg. В результаті ДТП пасажирка автомобіля Volkswagen Crafter отримала тілесні ушкодження”, – сказано в повідомленні.

Уточнюється, що відомості про аварію були внесені до реєстру за статтею “порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами”.

Відзначається, що санкціями даної статті передбачається максимальне покарання у вигляді обмеження волі до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами до трьох років.