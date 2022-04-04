Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Андрющенко написав, що 4 квітня в приміщенні школи №53 представники ОПЗЖ (Опозиційна Платформа “За Життя” — Ред.) “одностайно” обрали головою Маріуполя Костянтина Іващенка, якого Андрющенко називає “російським агентом”. На співпрацю з росіянами пішов і депутат від тієї ж ОПЗЖ Євген Хармишев, якого “обрали” на посаду секретаря громади.

Андрющенко повідомляє, що це ж “зібрання” ратифікувало “результати референдуму 2014 року” і тепер окупанти вважають Маріуполь частиною самопроголошеної “ДНР”.

За наявною інформацією, окупанти завезли на це “зібрання” депутатів та представників місцевої влади Маріуполя та навколишніх сіл. Радник мера Маріуполя заявляє, що такі дії ворога є примусом до співпраці. Петро Андрющенко переконаний, що йдеться про шантаж із погрозами життю самих депутатів, а також і їхніх близьких.

Андрющенко вважає, що така акція є відповіддю на проведення офіційної сесії Маріупольської міської ради, яка виключила представників “Партії Шарія” та ОПЗЖ з числа депутатів Маріупольської міськради. Також радник мера міста наголошує, що Маріуполь був і є українським містом, єдиним законним органом управління в якому є Маріупольська міська рада на чолі з міським головою.