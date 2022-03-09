Про це повідомила в Instagram співголова фракції “Європейська Солідарність” Ірина Геращенко, опублікувавши світлину дитини.
“Моє серце сповнене болем і сповнюється ненавистю до фашистів, які взяли наш рідний Маріуполь у блокаду”, — зауважив мер Маріуполя Вадим Бойченко у повідомленні Маріупольської міської ради.
Відомо, що 6-річну Таню дістали з-під завалів зруйнованого будинку. Її мати загинула. Наразі невідомо скільки часу дитина перебувала під завалами. Наголошується, що Таня була дуже знесилена.
“Це лише одна з багатьох історій Маріуполя, який виживає у блокаді вже восьму добу”, — констатував мер міста.
Окупанти з Росії позбавили півмільйона маріупольців води, світла, тепла та зв’язку, заблокувавши усі виїзди та в’їзди до міста.
Маріуполь потрапив у пастку гуманітарної катастрофи. Усі спроби доставити містянам харчові продукти та медикаменти блокувалися російською армією. Також блокувалися спроби евакуювати маріупольців і цим врятувати життя людей.
“У той час як на відстані півтори тисячі кілометрів від Маріуполя у Варшаві чи Будапешті, у Мюнхені чи Парижі діти йдуть до школи, у нашому місті вони позбавлені такої можливості. Точніше їх безжально та цинічно позбавили її. Позбавили мирного дитинства”, — наголосив Бойченко.
- Раніше мер Маріуполязвинуватив російських військових у знищенні міста. Він закликав вплинути на російських терористів, котрі “тримають у заручниках” 400 тисячне населення та надати “зелений коридор” для жінок і дітей.
- Нагадаємо, що голова Донецької військової адміністрації Павло Кириленко повідомив, що ситуація у місті Маріуполь залишається дуже складною. Місто вже на межі гуманітарної катастрофи.
- Також Вадим Бойченко розповів про поточну ситуацію в місті після довготривалих обстрілів.