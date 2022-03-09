Про це повідомила в Instagram співголова фракції “Європейська Солідарність” Ірина Геращенко, опублікувавши світлину дитини.

“Моє серце сповнене болем і сповнюється ненавистю до фашистів, які взяли наш рідний Маріуполь у блокаду”, — зауважив мер Маріуполя Вадим Бойченко у повідомленні Маріупольської міської ради.

Відомо, що 6-річну Таню дістали з-під завалів зруйнованого будинку. Її мати загинула. Наразі невідомо скільки часу дитина перебувала під завалами. Наголошується, що Таня була дуже знесилена.

“Це лише одна з багатьох історій Маріуполя, який виживає у блокаді вже восьму добу”, — констатував мер міста.

Окупанти з Росії позбавили півмільйона маріупольців води, світла, тепла та зв’язку, заблокувавши усі виїзди та в’їзди до міста.

Маріуполь потрапив у пастку гуманітарної катастрофи. Усі спроби доставити містянам харчові продукти та медикаменти блокувалися російською армією. Також блокувалися спроби евакуювати маріупольців і цим врятувати життя людей.