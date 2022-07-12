Росіяни продовжують викрадати українське зерно на тимчасово окупованих територіях, зокрема в Маріуполі, та використовувати цивільних, як "живий щит" для його перевезення.

Про це повідомив радник міського голови Петро Андрющенко у Telegram.

У районі Маріуполя росіяни продовжують викрадати врожай українських підприємств. Фермерам дозволено збирати зерно виключно, щоби передати 100 відсотків врожаю “торговому дому” так званої “ДНР”.

Також окупанти запустили дизель-потяг із двома плацкартними вагонами Маріуполь-Волноваха. До потягу приєднали дві протидиверсійні платформи. За словами радника, запуск потягу в дивний спосіб збігається зі запуском військово-транспортної логістики з Маріупольського порту тими самими коліям.

Джерела міської адміністрації зазначили, що графік руху вантажного потягу з викраденим зерном одразу за пасажирським: “Збіг чи живий щит проти підриву колій — відповідь очевидна”, — написав Андрющенко.

Водночас поновлено набір людей на Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча. Окупаційна “влада” планує розмінувати завали ціною життя цивільних.