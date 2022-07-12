Про це повідомив радник міського голови Петро Андрющенко у Telegram.
У районі Маріуполя росіяни продовжують викрадати врожай українських підприємств. Фермерам дозволено збирати зерно виключно, щоби передати 100 відсотків врожаю “торговому дому” так званої “ДНР”.
Також окупанти запустили дизель-потяг із двома плацкартними вагонами Маріуполь-Волноваха. До потягу приєднали дві протидиверсійні платформи. За словами радника, запуск потягу в дивний спосіб збігається зі запуском військово-транспортної логістики з Маріупольського порту тими самими коліям.
Джерела міської адміністрації зазначили, що графік руху вантажного потягу з викраденим зерном одразу за пасажирським: “Збіг чи живий щит проти підриву колій — відповідь очевидна”, — написав Андрющенко.
Водночас поновлено набір людей на Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча. Окупаційна “влада” планує розмінувати завали ціною життя цивільних.
- Нагадаємо, що у Туреччині вирішили відпустити раніше затримане російське судно, яке перевозить викрадене українське зерно з тимчасово окупованих територій.
- Попри запевнення турецької влади у тому, що вони не закуповують у РФ зерно, викрадене в Україні, журналісти проєкту “Схеми” знайшли докази зворотнього завдяки знімкам з супутників та відповідним документам.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що до осені в Україні можуть “застрягнути” до 60 млн тонн зерна, якщо український експорт блокуватимуть і далі.
- У Маріуполі в порту триває запуск портових кранів для того, аби вже у перші дні липня приймати та відправляти награбовані зерно та металопрокат.