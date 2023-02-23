Триває триста шістдесят п’ята доба російського широкомасштабного вторгнення. У тимчасово окупованому Маріуполі російські загарбники спричиняють гуманітарну кризу, схиляючи місцеве населення за продовольчі "пайки" брати участь в обладнанні позицій навколо цього міста.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Відтак, оплату вищезазначеної трудової діяльності не визначено. Більшість мешканців тимчасово захопленого російськими військами Маріуполя отримують лише продовольчі набори.

За даними Генштабу ЗСУ, основні зусилля Російська Федерація зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Змін у складі та положенні ворожих угруповань військ не відзначається.

Для уточнення положення наших підрозділів та коригування вогню артилерії противник активно веде повітряну розвідку. Як наслідок – втрачає техніку: українські захисники знищили російські БПЛА типу “Мерлін” та “Зала”.

Протягом доби російські окупанти завдали 9 ракетних ударів, один з яких – по цивільній адміністративній будівлі міста Дворічна на Харківщині, та 28 авіаційних ударів.

Здійснили понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Внаслідок чого постраждали цивільні об’єкти міст Берислав, Зеленівка та Білозерка на Херсонщині. Є загиблі та поранені серед цивільного населення. Значна загроза завдання подальших ракетних ударів по всій території України. Не ігноруйте сигналів повітряної тривоги!

На Волинському , Поліському , Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна ситуація – без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено;

, , та напрямках оперативна ситуація – без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено; На Куп’янському та Лиманському напрямках противник провів декілька безуспішних наступальних дій в районах Стельмахівки, Білогорівки, Серебрянського лісництва та Федорівки;

та напрямках противник провів декілька безуспішних наступальних дій в районах Стельмахівки, Білогорівки, Серебрянського лісництва та Федорівки; На Бахмутському напрямку противник продовжує атакувати позиції наших військ поблизу Іванівського, Диліївки та Бахмута. Обстрілів зазнали 13 населених пунктів, зокрема, Васюківка, Залізнянське, Берхівка, Дубово-Василівка, Бахмут, Іванівське, Кліщіївка, Курдюмівка, Озарянівка та Дружба Донецької області. Окупанти завдали удару силами армійської авіації в районі Васюківки;

напрямку противник продовжує атакувати позиції наших військ поблизу Іванівського, Диліївки та Бахмута. Обстрілів зазнали 13 населених пунктів, зокрема, Васюківка, Залізнянське, Берхівка, Дубово-Василівка, Бахмут, Іванівське, Кліщіївка, Курдюмівка, Озарянівка та Дружба Донецької області. Окупанти завдали удару силами армійської авіації в районі Васюківки; На Авдіївському та Шахтарському напрямках противник вів наступ поблизу Кам’янки, Водяного, Мар’їнки, Побєди та Новомихайлівки – успіху не мав. Під артилерійські обстріли потрапили райони близько 15 населених пунктів. Серед них – Новобахмутівка, Авдіївка, Водяне, Веселе, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Нескучне, Вугледар, Золота Нива та Велика Новосілка;

та напрямках противник вів наступ поблизу Кам’янки, Водяного, Мар’їнки, Побєди та Новомихайлівки – успіху не мав. Під артилерійські обстріли потрапили райони близько 15 населених пунктів. Серед них – Новобахмутівка, Авдіївка, Водяне, Веселе, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Нескучне, Вугледар, Золота Нива та Велика Новосілка; На Запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали райони 20 населених пунктів. Серед них – Времівка, Новопіль Донецької області; Малинівка, Гуляйполе, Білогір’я, Мала Токмачка, Новоандріївка, Малі Щербаки Запорізької області та Вищетарасівка, Добра Надія і Марганець – Дніпропетровської;

напрямку вогневого ураження зазнали райони 20 населених пунктів. Серед них – Времівка, Новопіль Донецької області; Малинівка, Гуляйполе, Білогір’я, Мала Токмачка, Новоандріївка, Малі Щербаки Запорізької області та Вищетарасівка, Добра Надія і Марганець – Дніпропетровської; На Херсонському напрямку від артилерійського вогню російських окупаційних військ постраждали, зокрема, Качкарівка, Козацьке, Львове, Іванівка, Микілське, Молодіжне, Зеленівка, Антонівка, Білозерка та Дніпровське Херсонської області. А загалом – райони 25 населених пунктів.

У Генштабі ЗСУ зазначили, що російські армійці продовжують зазнавати втрат. Відтак у Донецьку, в ніч з 21 на 22 лютого, відзначено прибуття до травматологічного центру 6 автомобілів швидкої допомоги з пораненими військовослужбовцями російських окупаційних військ.

У Мелітополі Запорізької області, у місцевій школі, для дітей з усього міста начебто на “добровільній основі” планується прийняття присяги “юнармійців”. Також, на базі вказаного навчального закладу планується сформувати так званий “всероссийский корпус спасателей”.

“Авіація Сил оборони за добу завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також 4 ударів по позиціях зенітно-ракетних комплексів. А наші ракетники й артилеристи уразили три райони зосередження живої сили та один інший важливий об’єкт ворога”, – розповіли у Генштабі ЗСУ.