У тимчасово окупованому росіянами Маріуполі відпустили 22-річну дівчину, яку заарештували за синьо-жовту стрічку у волоссі, водночас пригрозили попередженням та постановкою на особливий контроль.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

17 липня в районі парку Гурова росіяни заарештували дівчину за синьо-жовті стрічки в волоссі. Рідним одразу не вдалось встановити її місцезнаходження.

Пізніше Андрющенко повідомив, що дівчину відпустили, зазначивши, що це сталось не без піднятого резонансу та за участі багатьох маріупольців, зокрема й тих, що в місті. За його словами, дівчину не били, не катували, однак і ввічливим утримання не назвати. Закінчилось погрозами попередженням та постановкою на особливий контроль.

Радник мера зауважив, що зараз родина приймає рішення щодо можливої евакуації. Усі подробиці пообіцяв повідомити, коли українці перебуватимуть в безпеці.