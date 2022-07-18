Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
17 липня в районі парку Гурова росіяни заарештували дівчину за синьо-жовті стрічки в волоссі. Рідним одразу не вдалось встановити її місцезнаходження.
Пізніше Андрющенко повідомив, що дівчину відпустили, зазначивши, що це сталось не без піднятого резонансу та за участі багатьох маріупольців, зокрема й тих, що в місті. За його словами, дівчину не били, не катували, однак і ввічливим утримання не назвати. Закінчилось погрозами попередженням та постановкою на особливий контроль.
Радник мера зауважив, що зараз родина приймає рішення щодо можливої евакуації. Усі подробиці пообіцяв повідомити, коли українці перебуватимуть в безпеці.
“Пишаємось нашими маріупольцями, дякуємо всім небайдужим. Слава Україні!”, – наголосив Андрющенко.
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