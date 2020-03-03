Про це повідомляє місцеве видання Мorocco World News.
Марокканець, який постійно проживає в Італії, привіз вірус в країну.
На даний момент він знаходиться в лікарні в Касабланці, йому надають необхідну медичну допомогу.
У МОЗ Марокко зазначили, що стан здоров’я пацієнта не розглядають як “тривожний”.
“Міністерство продовжить ділитися інформацією про ситуацію, як це було в останні тижні”, – йдеться в заяві.
Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) зобов’язалася підтримати Марокко всім необхідним обладнанням на випадок спалаху.
В кількох інших країнах в африканському регіоні, включаючи Туніс, Саудівську Аравію та Йорданію, також оголосили про перші випадки захворювання коронавірусом.
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