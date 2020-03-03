У Міністерстві охорони здоров'я Марокко підтвердили інформацію про перший випадок зараження коронавірусом COVID-19.

Про це повідомляє місцеве видання Мorocco World News.

Марокканець, який постійно проживає в Італії, привіз вірус в країну.

На даний момент він знаходиться в лікарні в Касабланці, йому надають необхідну медичну допомогу.

У МОЗ Марокко зазначили, що стан здоров’я пацієнта не розглядають як “тривожний”.

“Міністерство продовжить ділитися інформацією про ситуацію, як це було в останні тижні”, – йдеться в заяві.

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) зобов’язалася підтримати Марокко всім необхідним обладнанням на випадок спалаху.

В кількох інших країнах в африканському регіоні, включаючи Туніс, Саудівську Аравію та Йорданію, також оголосили про перші випадки захворювання коронавірусом.