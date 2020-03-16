Про це йшлося у відеозверненні, опублікованому на сайті Глави держави.

Сьогодні ввечері відбудеться засідання уряду. Напередодні засідання Кабміну Президент України Володимир Зеленський виступив з відеозверненням, в якому закликав посилити карантин в країні.

Зокрема, він запропонував змінити режим роботи громадського транспорту в містах.

“Міські перевезення можуть здійснюватися у режимі: до 10 осіб – у маршрутних таксі й таксі та до 20 осіб – у тролейбусах, автобусах, вагонах трамвая”, — сказав він.

Також Зеленський закликав закрити залізничне і авіаційне сполучення між областями України та зупинити роботу метро.