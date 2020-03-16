Президент України Володимир Зеленський закликав змінити режим роботи громадського транспорту в містах через загрозу поширення COVID-19.

Про це йшлося у відеозверненні, опублікованому на сайті Глави держави.

Сьогодні ввечері відбудеться засідання уряду. Напередодні засідання Кабміну Президент України Володимир Зеленський виступив з відеозверненням, в якому закликав посилити карантин в країні.

Зокрема, він запропонував змінити режим роботи громадського транспорту в містах.

“Міські перевезення можуть здійснюватися у режимі: до 10 осіб – у маршрутних таксі й таксі та до 20 осіб – у тролейбусах, автобусах, вагонах трамвая”, — сказав він.

Також Зеленський закликав закрити залізничне і авіаційне сполучення між областями України та зупинити роботу метро.

<noscript><iframe title="Звернення Володимира Зеленського щодо заходів, які допоможуть призупинити поширення коронавірусу." width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/hghykufVr0k?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></noscript>