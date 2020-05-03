У марсіанському метеориті Allan Hills 84001, знайденому в 1984 році в Антарктиді, знайшли азотні сполуки, що входить до складу органічних молекул.

Про це йдеться в статті, що опублікована в Nature Communications.

Розуміння походження органічного матеріалу на Марсі є дуже важливим в сучасній науці про планетах. Недавнє робототехнічні дослідження марсіанських осадових порід і лабораторний аналіз марсіанських метеоритів надав наявність органічних компонентів. Проте, мало що відомо про їх походження.

У марсіанському метеориті Allan Hills 84001, знайденому в 1984 році в Антарктиді, японські планетологи під керівництвом Мізухо Койке (Mizuho Koike) з Інституту космосу і астронавтики JAXA зуміли виявити стародавні азотні органічні молекули. Цей метеорит відноситься до Нойскому періоду (4100-3700 млн років тому).

Варто відзначити, що в марсіанських метеоритах вчені раніше і не намагалися знайти азотистих сполук, так як це технічно складно і метеорити були забруднені органікою земного походження.

Японські вчені розробили новий метод дослідження, який і дозволив знайти в метеориті азотовмісні сполуки.

Allan Hills 84001 містить помаранчеві дрібнозернисті освіти карбонатних мінералів, що випали в осад з марсіанських вод приблизно 3,9-4,04 мільярда років тому. Вчені змогли витягти кілька зерен таких мінералів розміром близько 50 мікрометрів і опромінили їх рентгенівськими променями, провівши аналіз методом XANES – це спектроскопія, яка допомагає визначати речовини, вимірюючи енергію, з якою вони поглинають випромінювання. Дослідження проводилося в стерильній лабораторії. У підсумку в карбонатних зернах дійсно був виявлений азот, що входить до складу органічних молекул.

Вчені припускають, що ці речовини могли сформуватися на Марсі, або їх занесли метеорити.

Як би там не було, сама присутність азотовмісних органіки на Марсі Нойского періоду говорить про важливість вивчення азотного циклу на цій планеті.

Варто відзначити, що дослідницька лабораторія NASA Curiosity раніше знайшла сірчисті і містять хлор гідрокарбонати в осадових породах з кратера Гейла віком 3,5 мільярда років.