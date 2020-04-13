Про це повідомляє кореспондент #Букв.
На сьогоднішнє засідання парламенту, яке почалося о 14 годині, більшість депутатів приїхали одразу в масках. Хтось — у аптечних медичних, хтось в зроблених з тканини з оригінальними принтами.
Деякі нардепи підійшли до захисту серйозніше та обрали респіратори. Від латексних рукавичок багато хто відмовився, захисні окуляри використовували одиниці.
При цьому деякі з депутатів або зовсім не вдягали маску, або періодично знімали її.
Залишали будівлю парламенту народні обранці вже в повній екіпіровці.
- Сьогодні народні депутати Верховної Ради України відхилили всі 13 постанов про скасування голосування ринку сільськогосподарської землі, розблокувавши підписання відповідного закону.
- Також парламент схвалив доопрацьований закон про зміни до бюджету-2020.