На позачергове засідання Ради, яке відбулося сьогодні, багато нардепів приїхали в медичних масках та респіраторах, а в рукавичках та окулярах — одиниці.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

На сьогоднішнє засідання парламенту, яке почалося о 14 годині, більшість депутатів приїхали одразу в масках. Хтось — у аптечних медичних, хтось в зроблених з тканини з оригінальними принтами.

Деякі нардепи підійшли до захисту серйозніше та обрали респіратори. Від латексних рукавичок багато хто відмовився, захисні окуляри використовували одиниці.

При цьому деякі з депутатів або зовсім не вдягали маску, або періодично знімали її.

Залишали будівлю парламенту народні обранці вже в повній екіпіровці.