Американська актриса, бізнесвумен та письменниця Гвінет Пелтроу нагадала підписникам про необхідність дотримуватися запобіжних заходів у зв'язку з пандемією COVID-19.

Про це зірка розповіла в своєму Instagram.

Пелтроу закликала своїх читачів серйозно ставитися до правил, яких рекомендують дотримуватися медики та чиновники: тримати дистанцію та не виходити з дому без крайньої необхідності.

Зірка розповіла підписникам про те, яких заходів дотримується сама, наприклад, коли ходить за покупками з чоловіком — сценаристом, режисером та продюсером Бредом Фелчаком.

“Ми з чоловіком були раді дізнатися, що наш місцевий фермерський ринок був відкритий сьогодні вранці, і ми гуляли там (тримаючись на великій відстані) і вдягли маски та рукавички, як тільки наблизились до ринку, знявши їх, тільки коли ми були майже вдома, і в безпосередній близькості не було інших пішоходів”, — написала вона в підписі до фото.