В американському штаті Массачусетс поліція затримала 11 чоловіків, які перекрили рух автомобілів та погрожували зброєю. Операцію поліціянтів транслювали місцеві телеканали.

Про це повідомляє американське видання USA TODAY.

Представник поліції штату Крістофер Мейсон повідомив, що під час переговорів та “застосування тактичних методів” вдалося заарештувати 11 осіб.

Вранці представник поліції помітив неподалік від Бостона групу озброєних чоловіків, які намагались заправити автомобіль на АЗС. Їх попросили показати водійські посвідчення та дозволи на те, аби мати зброю. У відповідь вони сказали, що є членами групи, яка не визнає американські закони.

Двох учасників групи затримали відразу, а інші встигли втекли зі зброєю та заховатися в лісі.

Пізніше виявилось, що група чоловіків їхала з Род-Айленду в штат Мен. В автомобілях знайшли бойове спорядження військового зразка.