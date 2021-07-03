Про це повідомляє американське видання USA TODAY.
Представник поліції штату Крістофер Мейсон повідомив, що під час переговорів та “застосування тактичних методів” вдалося заарештувати 11 осіб.
Вранці представник поліції помітив неподалік від Бостона групу озброєних чоловіків, які намагались заправити автомобіль на АЗС. Їх попросили показати водійські посвідчення та дозволи на те, аби мати зброю. У відповідь вони сказали, що є членами групи, яка не визнає американські закони.
Двох учасників групи затримали відразу, а інші встигли втекли зі зброєю та заховатися в лісі.
Пізніше виявилось, що група чоловіків їхала з Род-Айленду в штат Мен. В автомобілях знайшли бойове спорядження військового зразка.
- В американському місті Спрингфілд 42-річний Ерік Коул зателефонував 911 та повідомив диспетчеру, що в нього стріляли. Чоловік лежав посеред дороги й не міг рухатися. Він чекав на допомогу поліції.