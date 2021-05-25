Авіакомпанія МАУ підтримала заборону на перельоти над територією Білорусі. Попри те, що деякі рейси тепер триватимуть на 40 хвилин довше - компанія не підвищуватиме ціни на квитки.

Про це повідомили в компанії.

В компанії пояснили, що відтепер польоти, які раніше відбувалися над територією Білорусі, триватимуть на 40 хвилин довше, а також потрібно буде більше пального. Однак, в МАУ пояснили, що це не причина для подорожчання білетів.

“Авіаперевізник підтримує рішення президента України, РНБО й уряду України про заборону прольоту над територією Білорусі для українських авіакомпаній, а також припинення прямого авіаційного сполучення між Україною і Білоруссю, яке відображає позицію Європейського Союзу і є дзеркальним до аналогічних рішень більшості країн Європи”, – заявили в МАУ.

Також в авіакомпанії додали, що наразі в них немає прямих комерційних рейсів в Білорусь з 2019 року. Це було спричинено недостатнім трафіком між двома країнами. При цьому, пасажири, які летіли до Мінська, як правило, використовували білоруський аеропорт, як місце стикування дорогою до Москви (Росія).

Однак, авіакомпанія МАУ виконувала над територією Білорусі рейси до Вільнюсу та Фінляндії.

“Наразі авіакомпанія МАУ не планує скасування будь-яких рейсів через необхідність облітати територію Білорусі, але спостерігатиме за динамікою та глибиною продажів”, – пояснили в МАУ.

Нагадаємо, в неділю, 23 травня, літак компанії Ryanair, який летів з Атен до Вільнюса, перетинаючи повітряний простір Білорусі, раптово змінив курс і приземлився у Національному аеропорту Мінська. Після приземлення літака білоруські силовики затримали опозиційного журналіста Романа Протасевича та його дівчину, громадянку Росії Софію Сапегу. Детальніше про Романа Протасевича, обставини його затримання та реакцію світової спільноти на це — в матеріалі #Букв.

Правозахисники центру “Вясна” не виключали, що після затримання Протасевича катуватимуть.

24 травня після повідомлень про можливе потрапляння Протасевича до лікарні з’явилося відео, на якому затриманий опозиційний журналіст із ймовірними подряпинами на лобі розповів, що дає білоруським силовикам визнавальні свідчення. Дмитро Протасевич, батько затриманого, вважає, що на відео із “зізнаннями” у його сина зламаний ніс.