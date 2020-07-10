Про це повідомили в прес-службі МАУ.

План польотів було складено з урахуванням припущень щодо вільного переміщення пасажирів через кордони ЄС і Шенгенської зони з туристичною метою.

Інформація по внутрішніх рейсах залишиться незмінною. Літаки МАУ і далі літатимуть в Одесу (ODS), Херсон (KHE), Львів (LWO).

“У Херсон можна буде дістатися по середах, п’ятницях і неділях, а повернутися до Києва – в понеділок, четвер і суботу. Дістатися з Києва до Одеси можна буде в кожен понеділок, середу, п’ятницю та неділю. В кінці серпня (з 20.08) – додатково і в четвер; повернутися з Одеси до Києва можна буде в понеділок, вівторок, четвер і суботу, а в кінці серпня (з 20.08) – додатково в п’ятницю. Київ – Львів – Київ буде виконуватися в серпні, починаючи з 21.08 за розкладом Київ – Львів в п’ятницю і Львів – Київ у неділю”, – повідомили в авіакомпанії.

Що стосується міжнародних рейсів, то плани такі:

  • Амстердам (АMS);
  • Лондон;
  • Париж (CDG);
  • Торонто (YYZ);
  • Ларнака (LCA);
  • Ніцца (NCE);
  • Дубай (DHB);
  • Стамбул (IST);
  • Вільнюс (VNO);
  • Рим (FCO);
  • Мілан (MXP);
  • Неаполь (NAP);
  • Афіни (ATH);
  • Франкфурт (FRA);
  • Мюнхен (MUC);
  • Берлін (TXL);
  • Тбілісі (TBS);
  • Баку (GUD);
  • Єреван (EVN);
  • Тель-Авів (TLV);
  • Прага (PRG);
  • Відень (VIE);
  • Кишинів (KIV);
  • Мадрид (MAD);
  • Барселона (BCN).

Рейси здійснюватимуть по два – три рази на тиждень, в залежності від напрямку.

Також в серпні МАУ запропонує ряд стикувань у співпраці з авіакомпаніями-партнерами, що дозволить розширити географію для подорожей по Європі, Близькому Сходу, Канаді та США.