Про це повідомили в прес-службі МАУ.
План польотів було складено з урахуванням припущень щодо вільного переміщення пасажирів через кордони ЄС і Шенгенської зони з туристичною метою.
Інформація по внутрішніх рейсах залишиться незмінною. Літаки МАУ і далі літатимуть в Одесу (ODS), Херсон (KHE), Львів (LWO).
“У Херсон можна буде дістатися по середах, п’ятницях і неділях, а повернутися до Києва – в понеділок, четвер і суботу. Дістатися з Києва до Одеси можна буде в кожен понеділок, середу, п’ятницю та неділю. В кінці серпня (з 20.08) – додатково і в четвер; повернутися з Одеси до Києва можна буде в понеділок, вівторок, четвер і суботу, а в кінці серпня (з 20.08) – додатково в п’ятницю. Київ – Львів – Київ буде виконуватися в серпні, починаючи з 21.08 за розкладом Київ – Львів в п’ятницю і Львів – Київ у неділю”, – повідомили в авіакомпанії.
Що стосується міжнародних рейсів, то плани такі:
- Амстердам (АMS);
- Лондон;
- Париж (CDG);
- Торонто (YYZ);
- Ларнака (LCA);
- Ніцца (NCE);
- Дубай (DHB);
- Стамбул (IST);
- Вільнюс (VNO);
- Рим (FCO);
- Мілан (MXP);
- Неаполь (NAP);
- Афіни (ATH);
- Франкфурт (FRA);
- Мюнхен (MUC);
- Берлін (TXL);
- Тбілісі (TBS);
- Баку (GUD);
- Єреван (EVN);
- Тель-Авів (TLV);
- Прага (PRG);
- Відень (VIE);
- Кишинів (KIV);
- Мадрид (MAD);
- Барселона (BCN).
Рейси здійснюватимуть по два – три рази на тиждень, в залежності від напрямку.
Також в серпні МАУ запропонує ряд стикувань у співпраці з авіакомпаніями-партнерами, що дозволить розширити географію для подорожей по Європі, Близькому Сходу, Канаді та США.
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- Авіакомпанія “Міжнародні авіалінії України” закрила продаж авіаквитків на більшість міжнародних напрямків до 1 серпня.