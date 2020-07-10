Про це повідомили в прес-службі МАУ.

План польотів було складено з урахуванням припущень щодо вільного переміщення пасажирів через кордони ЄС і Шенгенської зони з туристичною метою.

Інформація по внутрішніх рейсах залишиться незмінною. Літаки МАУ і далі літатимуть в Одесу (ODS), Херсон (KHE), Львів (LWO).

“У Херсон можна буде дістатися по середах, п’ятницях і неділях, а повернутися до Києва – в понеділок, четвер і суботу. Дістатися з Києва до Одеси можна буде в кожен понеділок, середу, п’ятницю та неділю. В кінці серпня (з 20.08) – додатково і в четвер; повернутися з Одеси до Києва можна буде в понеділок, вівторок, четвер і суботу, а в кінці серпня (з 20.08) – додатково в п’ятницю. Київ – Львів – Київ буде виконуватися в серпні, починаючи з 21.08 за розкладом Київ – Львів в п’ятницю і Львів – Київ у неділю”, – повідомили в авіакомпанії.

Що стосується міжнародних рейсів, то плани такі:

Амстердам (АMS);

Лондон;

Париж (CDG);

Торонто (YYZ);

Ларнака (LCA);

Ніцца (NCE);

Дубай (DHB);

Стамбул (IST);

Вільнюс (VNO);

Рим (FCO);

Мілан (MXP);

Неаполь (NAP);

Афіни (ATH);

Франкфурт (FRA);

Мюнхен (MUC);

Берлін (TXL);

Тбілісі (TBS);

Баку (GUD);

Єреван (EVN);

Тель-Авів (TLV);

Прага (PRG);

Відень (VIE);

Кишинів (KIV);

Мадрид (MAD);

Барселона (BCN).

Рейси здійснюватимуть по два – три рази на тиждень, в залежності від напрямку.

Також в серпні МАУ запропонує ряд стикувань у співпраці з авіакомпаніями-партнерами, що дозволить розширити географію для подорожей по Європі, Близькому Сходу, Канаді та США.