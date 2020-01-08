Список опублікували на сайті компанії.
На борту були троє пілотів і шестеро бортпровідників.
Пілоти: Наумкін Олексій, Гапоненко Володимир, Хоменко Сергій.
Бортпровідники: Стадник Катерина, Ігор Матьков, Марія Микитюк, Денис Ліхно, Валерія Овчарук, Юлія Сологуб.
- Незадовго після зльоту з Тегерана (Іран) літак української компанії МАУ, Boeing 737, зазнав аварії. На борту, за попередньою інформацією, було 176 осіб. Ніхто не вижив.
- Президент України Володимир Зеленський через катастрофу літака МАУ у Тегерані терміново перервав поїздку до Оману і повертається до Києва.
- При Раді нацбезпеки і оборони України створено оперативний штаб у зв’язку з авіакатастрофою.
- У результаті аварії Boeing-737 в Ірані загинули громадяни 7 країн, в тому числі 11 українців (двоє пасажирів і 9 членів екіпажу). Всього загинули 176 осіб (167 пасажирів і 9 членів екіпажу).
- Компанія “Міжнародні авіалінії України” прийняла рішення скасувати польоти до Ірану на невизначений строк.