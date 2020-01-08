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У МАУ відмовилися коментувати версії катастрофи літака в Ірані

Керівництво "Міжнародних авіаліній України" заявило, що не має права самостійно висувати будь-які версії причин катастрофи лайнера в Тегерані.

Середа, 8 січня 2020, 11:58

Про це повідомляють #Букви.

“Компанія не має права розробляти свої власні версії. Я говорив про те, що створюється зараз спеціальне бюро розслідувань у сфері цивільної авіації, комісія, яка повинна прийти до певних висновків. І тільки їхні висновки можуть коментуватись як версії”, – сказав президент МАУ Євген Дихне.

На питання журналістів, чи пов’язаний цей рейс з подіями в Ірані, президент МАУ відповів, що “це був звичайний регулярний рейс із Тегерана”.

Крім того, Євген Дихне не став коментувати інформацію, поширену в ЗМІ, що причиною катастрофи лайнера стала іранська ракета, яку випустили по літаку.

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“Це інформація, яку ми не отримуємо сьогодні з офіційних джерел, тому ми ніяк не можемо прокоментувати, ми дали вам коментарі про технічний стан літака і про те, що на борту знаходилися кращі наші співробітники”, – сказав президент.

“У нас встановлена ​​міжнародна процедура, яка діє для кожної авіакомпанії в таких випадках. Ми чітко дотримуємося цієї процедури. Ми інформацію, яка в ЗМІ з’явилася раніше, ніж офіційна, коментувати не можемо. Тому ми очікуємо і змушені зберігати мовчання для того, щоб дочекатися офіційної інформації. Інакше можна створити абсолютно зворотну реакцію в ЗМІ. Тому, коли ми отримали офіційну інформацію, яка перевірялася необхідну кількість часу, тільки тоді вийшли з прес-релізом від компанії”, – пояснив Дихне.

“Звичайно, якщо б ми мали хоч найменшу інформацію про загрози, зупинили б польоти”, – заявив Євген Дихне.

Варто зазначити, що рятувальники знайшли чорний ящик літака Boeing 737-800 “Міжнародних авіаліній України”.

Нагадаємо, що компанія “Міжнародні авіалінії України” прийняла рішення скасувати польоти в Іран на невизначений строк.

Крім того, літак проходив технічне обслуговування 6 січня 2020 року.

За попередньою інформацією, на борту Boeing-737, який розбився в Ірані, перебували 11 українців: двоє пасажирів і 9 членів екіпажу.

  • Незадовго після зльоту з Тегерана (Іран) літак української компанії МАУ, Boeing 737, зазнав аварії. На борту, за попередньою інформацією, було 177 осіб. Ніхто не вижив.
  • Президент України Володимир Зеленський через катастрофу літака МАУ у Тегерані терміново перервав поїздку до Оману і повертається до Києва.
  • Зазначалось, що катастрофа літака Boeing-737 української авіакомпанії “Міжнародні авіалінії України” в Ірані могла статися з технічних причин.
Теги: Іран, МАУ, крушение самолета, Тегеран

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