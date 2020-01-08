У МАУ відмовилися коментувати версії катастрофи літака в Ірані

Про це повідомляють #Букви.

“Компанія не має права розробляти свої власні версії. Я говорив про те, що створюється зараз спеціальне бюро розслідувань у сфері цивільної авіації, комісія, яка повинна прийти до певних висновків. І тільки їхні висновки можуть коментуватись як версії”, – сказав президент МАУ Євген Дихне.

На питання журналістів, чи пов’язаний цей рейс з подіями в Ірані, президент МАУ відповів, що “це був звичайний регулярний рейс із Тегерана”.

Крім того, Євген Дихне не став коментувати інформацію, поширену в ЗМІ, що причиною катастрофи лайнера стала іранська ракета, яку випустили по літаку.

“Це інформація, яку ми не отримуємо сьогодні з офіційних джерел, тому ми ніяк не можемо прокоментувати, ми дали вам коментарі про технічний стан літака і про те, що на борту знаходилися кращі наші співробітники”, – сказав президент.

“У нас встановлена ​​міжнародна процедура, яка діє для кожної авіакомпанії в таких випадках. Ми чітко дотримуємося цієї процедури. Ми інформацію, яка в ЗМІ з’явилася раніше, ніж офіційна, коментувати не можемо. Тому ми очікуємо і змушені зберігати мовчання для того, щоб дочекатися офіційної інформації. Інакше можна створити абсолютно зворотну реакцію в ЗМІ. Тому, коли ми отримали офіційну інформацію, яка перевірялася необхідну кількість часу, тільки тоді вийшли з прес-релізом від компанії”, – пояснив Дихне.

“Звичайно, якщо б ми мали хоч найменшу інформацію про загрози, зупинили б польоти”, – заявив Євген Дихне.

Варто зазначити, що рятувальники знайшли чорний ящик літака Boeing 737-800 “Міжнародних авіаліній України”.