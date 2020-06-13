Про це повідомляється на офіційному сайті МАУ.

У МАУ пояснили таке рішення тим, що не можуть продавати квитки на рейси, які, можливо, не заповняться або не користуватимуться попитом.

“Зараз ми, напевно, закриємо всі продажі до, швидше за все, 1 серпня, для того, щоб була можливість призначати тільки ті рейси, які пасажир вважає реальними для виконання. А визначати ці рейси будемо виходячи з можливостей для туристичних поїздок”, – зазначили в компанії.

Наразі в розкладі авіакомпанії залишилося три внутрішніх напрямки на червень: Київ – Одеса, Київ – Львів і Київ – Херсон.

З міжнародних рейсів з 5 липня можна придбати авіаквитки в напрямку Київ – Лондон.