Про це повідомляється на офіційному сайті МАУ.
У МАУ пояснили таке рішення тим, що не можуть продавати квитки на рейси, які, можливо, не заповняться або не користуватимуться попитом.
“Зараз ми, напевно, закриємо всі продажі до, швидше за все, 1 серпня, для того, щоб була можливість призначати тільки ті рейси, які пасажир вважає реальними для виконання. А визначати ці рейси будемо виходячи з можливостей для туристичних поїздок”, – зазначили в компанії.
Наразі в розкладі авіакомпанії залишилося три внутрішніх напрямки на червень: Київ – Одеса, Київ – Львів і Київ – Херсон.
З міжнародних рейсів з 5 липня можна придбати авіаквитки в напрямку Київ – Лондон.
- Раніше повідомлялося, що Україна має намір ввести зонування країн, з яких планується приліт іноземних громадян, на “червону” і “зелену” зони. З “червоної” зони (де епідемічна ситуація гірша, ніж в Україні) пасажири будуть направлятися на обсервацію/самоізоляцію на 14 днів після перетину кордону. Громадяни, які прибувають із “зеленої” зони (де епідемічна ситуація аналогічна або краща, ніж в Україні), зможуть не проходити самоізоляцію.
- Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов заявляв, що після відновлення міжнародного авіасполучення іноземцям для в’їзду в Україну необхідно буде мати страховий поліс.