В Мехіко розпочалися масові протести, учасники яких вимагають справедливого покарання для тих, хто винуватий в обвалі мосту метро. Внаслідок трагедії загинуло 26 осіб, не менше 80 постраждали.

Про це повідомляє ВВС.

Сотні протестантів прийшли на місце аварії в п’ятницю ввечері. Вони вимагали покарати тих, чия бездіяльність призвела до загибелі 26 осіб. Присутні скандували: “Справедливість!”

У відповідь влада пообіцяла провести всестороннє розслідування.

Протестанти вийшли на вулиці після того, як з’явилася інформація, що відповідальних осіб кілька разів попереджали про проблеми з безпекою естакади на 12 лінії, однак на це не звернули уваги. До цього додали факти, які свідчать про корупційні схеми серед чиновників, відповідальних за безпеку мосту. До цього лінію закривали на 18 місяців на ремонт “дефектів конструкції”.

Президент країни Андрес Мануель Лопес Обрадор запевнив, що під час розслідування “нічого не приховуватимуть”. Разом з мексиканськими правоохоронцями розслідуванням займеться норвезька інженерна фірма. Повний розклад проведення розслідування обіцяють опублікувати через тиждень.

Присутні на акції протесту запалили свічки, поклали квіти на місці події, а також зачитали список імен загиблих.

Метро Мехіко – одне з найбільш завантажених у світі. Протягом тижня ним користуються мільйони пасажирів. На американських континентах, тільки метро Нью-Йорка перевозить більше людей. Важливо, що аварія відбулася не на старій лінії метро. 12-ту лінію побудували у 2012 році. Однак такої великої кількості жертв в результаті аварій в метро Мексики не було ніколи. У 2020 році був один загиблий та 40 поранених, коли зіткнулися два поїзди. У 1975 році в результаті аналогічного інциденту загинула 31 людина.