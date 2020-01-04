Про це повідомляє агенство Reuters.
З 1 січня 2020 року в Мехіко почала діяти заборона на продаж або розповсюдження пластикових пакетів. Він поширюється як на великі супермаркети, так і на точки роздрібної торгівлі.
Порушення заборони передбачає покарання у вигляді штрафу на суму від 42 до 170 тисяч песо. По курсу 4 січня це становить від 2 220 до 8 987 доларів.
Зазначається, що введення такої заборони викликало протести компаній, які займаються виробництвом пакетів. Виробники пластмас кажуть, що цей план завдасть шкоди галузі та лобіюють прийняття федерального закону, який би дозволяв використовувати багаторазові, більш товсті пакети.
- Раніше повідомлялося, що в результаті чотирирічного дослідження, вчені прийшли до висновку, що через сильне забруднення, до 2050 року в Чорному морі буде більше пластику, ніж риби.
- Також вчені з’ясували, що середньостатистична людина з’їдає не менше 50 000 часток мікропластіка в рік і вдихає приблизно таку ж кількість.
- У листопаді 2019 року Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроект № 2051-1, що пропонує заборонити пластикові пакети з 2022 року.