У Мехіко, столиці Мексики, встановили штраф на суму до 8 тисяч доларів за продаж пластикових пакетів.

Про це повідомляє агенство Reuters.

З 1 січня 2020 року в Мехіко почала діяти заборона на продаж або розповсюдження пластикових пакетів. Він поширюється як на великі супермаркети, так і на точки роздрібної торгівлі.

Порушення заборони передбачає покарання у вигляді штрафу на суму від 42 до 170 тисяч песо. По курсу 4 січня це становить від 2 220 до 8 987 доларів.

Зазначається, що введення такої заборони викликало протести компаній, які займаються виробництвом пакетів. Виробники пластмас кажуть, що цей план завдасть шкоди галузі та лобіюють прийняття федерального закону, який би дозволяв використовувати багаторазові, більш товсті пакети.