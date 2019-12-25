Про це повідомляє прес-служба Національного координатора служби цивільної оборони.

“Починаючи з 4:21 спостерігалися викиди попелу і вулканічних газів на висоту до одного кілометра, які розсіюються в бік  південного сходу, також в радіусі 900 метрів помічені розпечені уламки”, – йдеться в заяві.

У зв’язку з активізацією вулкана була оголошена друга фаза “жовтого рівня” тривоги, що не передбачає евакуації або припинення трудової діяльності в районі гори.

Скільки триватиме виверження Попокатепетля, невідомо. Наразі   падіння попелу помічено в муніципалітетах Сан Ніколас де лос Ранчос, Нелтікан, Домінго Аренас і Кьяутцінго. Національний координатор служби цивільної оборони дав жителям прилеглих до вулкана районів кілька порад.

“При викиді вулканічного попелу ми рекомендуємо: накрити ніс і рот сухою носовою хусткою; зменшити фізичну активність на відкритому повітрі; накрити резервуари для води, щоб запобігти забрудненню”, – відзначили в організації.

Крім того, жителям постраждалих муніципалітетів порекомендували заховати домашніх тварин у приміщенні, періодично очищати їм очі й морду від пилу, давати воду і їжу.

Попокатепетль, назва якого перекладається з мови ацтеків як “паруюча гора”, розташований у  50 кілометрах від Мехіко. Другий за величиною і найактивніший вулкан країни піднімається над рівнем моря на 5,4 тис. метрів і є одним з її символів.