Уряд Мексики прийняв рішення про запровадження режиму надзвичайної ситуації у країні через зростання кількості випадків захворювання коронавірусом COVID-19.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Зазначається, що рішення було прийнято після того, як кількість хворих на коронавірус перевищила 1000. У Мексиці вже зафіксовано 1094 випадки COVID-19. З них 28 летальні.

Нові заходи боротьби з вірусом включають в себе заборону на збори понад 50 людей.

“Це строго відноситься до людей старше 60 років, тим, у кого гіпертонія, діабет або вагітність, незалежно від того, чи вважається їхня робота важливою”, – сказав заступник міністра охорони здоров’я Уго Лопес-Гател.

Режим надзвичайної ситуації введений в Мексиці до 30 квітня.