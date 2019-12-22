Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Так, круїзний лайнер Carnival Legend під час маневрування протаранив бік 290-метрового лайнера Carnival Glory.

Після інциденту шестеро людей звернулися за медичною допомогою, один пасажир отримав травму.

Під час зіткнення було розбито кілька палуб Carnival Glory. Наразі компанія-власник оцінює збиток.

“Зіткнення було не таким вже сильним. Просто відчула, немов велика хвиля врізалася в корабель”, – розповіла пасажирка Carnival Legend.

Фото: CNN

  • У березні біля західного узбережжя Норвегії сталася аварія круїзного корабля компанії Viking Ocean Cruises, на борту якого знаходилися 1300 пасажирів.