Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Так, круїзний лайнер Carnival Legend під час маневрування протаранив бік 290-метрового лайнера Carnival Glory.

Після інциденту шестеро людей звернулися за медичною допомогою, один пасажир отримав травму.

Під час зіткнення було розбито кілька палуб Carnival Glory. Наразі компанія-власник оцінює збиток.

“Зіткнення було не таким вже сильним. Просто відчула, немов велика хвиля врізалася в корабель”, – розповіла пасажирка Carnival Legend.

Carnival Glory just crashed into Carnival Legend and almost crashed into Oasis of the Seas at the Cozumel cruise port. #FoxNews #RoyalCaribbean #CarnivalLegend #CarnivalGlory #OasisoftheSeas pic.twitter.com/5ITBCfz99L

— Matthew Bruin (@BruinMatthew) December 20, 2019