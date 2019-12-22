Про це повідомляє американський телеканал CNN.
Так, круїзний лайнер Carnival Legend під час маневрування протаранив бік 290-метрового лайнера Carnival Glory.
Після інциденту шестеро людей звернулися за медичною допомогою, один пасажир отримав травму.
Під час зіткнення було розбито кілька палуб Carnival Glory. Наразі компанія-власник оцінює збиток.
“Зіткнення було не таким вже сильним. Просто відчула, немов велика хвиля врізалася в корабель”, – розповіла пасажирка Carnival Legend.
Carnival Glory just crashed into Carnival Legend and almost crashed into Oasis of the Seas at the Cozumel cruise port. #FoxNews #RoyalCaribbean #CarnivalLegend #CarnivalGlory #OasisoftheSeas pic.twitter.com/5ITBCfz99L
— Matthew Bruin (@BruinMatthew) December 20, 2019
#carnivalglory 10 year anniversary cruise just crashed. License and insurance please! #carnivalcrash #10yearanniversary #cozumel #oopsie pic.twitter.com/s2gNUHcWSR
— Wendy Brewer (@WendyBrew5967) December 20, 2019
- У березні біля західного узбережжя Норвегії сталася аварія круїзного корабля компанії Viking Ocean Cruises, на борту якого знаходилися 1300 пасажирів.