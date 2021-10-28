Про це повідомила телерадіокомпанія BBC.

Сотні оливкових морських черепах, які також відомі як тихоокеанські черепахи Рідлі, було знайдено на пляжі Морро Аюта в Оахаці, що на західному узбережжі Мексики.

Цей пляж є одним із місць, куди оливкові черепахи Рідлі приходять, щоб відкласти яйця.

Зазначається, що усі загиблі тварини були самками.

Представник міністерства екології Мексики сказав, що попередня інформація свідчить про те, що черепахи потонули.

Ймовірно, вони заплуталися в незаконних рибальських сітях у відкритому морі або в покинутих сітях, відомих як “сіті-привиди”.

За версією Міжнародного союзу охорони природи, цей вид черепах занесений до списку вразливих, оскільки вони гніздуються лише в невеликій кількості місць. Відтак їх популяція зменшується.

Чиновники заявили, що військово-морський флот Мексики приєднається до розслідування смертей.

Такий випадок трапився не вперше. У 2018 році рибалки знайшли сотні мертвих черепах, які заплуталися в рибальських сітях.

Зауважимо, що Мексика заборонила вилов морських черепах у 1990 році, а для тих, хто їх вбиває застосовуються суворі покарання.