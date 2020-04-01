В Мережі поширили маніпулятивне повідомленні про те, що в Італії від коронавірусу COVID-19 нібито померло лише три людини.

Інформацію проаналізував проєкт “По той бік новин”.

“Ви точно бачили цю ахінею від так званого професора Монтенорі, який несе нісенітниці, що від коронавірусу в Італії померло тільки три людини (насправді, понад 12 з половиною тисяч), а взагалі – це світова змова (куди ж без конспірології) і хочуть нажитися на вакцинах і ввести вакцинацію”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що італійська Асоціація вчених, які керуються доказовою медициною, уже подала позов до суду проти Стефано Монтанарі щодо розповсюдження неправдивої інформації та поширення конспірологічних теорій, які стримують лікування COVID-19.

Вони вважають, що тези Монтанарі – це опублікування чи поширення неправдивих, перебільшених чи упереджених новин, які можуть порушити громадський порядок (ст. 346 КК Італії).

Вони наголошують, що Монтанарі, окрім того, що створює розгубленість та поширює дезінформацію серед громадян, позбавлений будь-якої наукової бази, може призвести до протиправної та небезпечної поведінки людей і недооцінку пандемії.

“Монтанарі – це перший антивакцинатор, який виліз на поверхню з початку пандемії коронавірусу. Він відомий в Італії своїми антинауковими поглядами та пропагандою антивакцинаторства, веде свій блог, де розповсюджує нічим не підтверджені теорії, в які хочуть вірити люди. Уже давно не випускає рецензованих статей (бо антинаукова маячня просто не може пройти рецензування). Один із YouTube-каналів запросив його на інтерв’ю і фактично дав йому майданчик для висловлення його тез, а насправді зробив собі трафік і популярність на чутках та фейках. Звісно, канал перед цим інформував, що одні люди вважають Монтенорі великим фейкометом, а інші – великим пророком, мовляв, вибір за вами”, – зазначили активісти “По той бік новин”.

Наголошується, що це маніпуляція, яка заснована на псевдовиборі. Люди бачать лікаря і вірять йому. Попередження, що вибір за вами – ніколи не спрацьовують. Результат – тільки в YouTube це відео переглянуло понад 2 млн користувачів. В українському інформаційному полі ці тези були розповсюдженні на кількох сайтах та зібрали понад пів мільйона переглядів.

Вчора, 31 березня, в Італії померла 821 людина. Від початку пандемії – понад 12 428 людей.

“А так званий професор дозволяє говорити собі, що це все зроблено для того, щоб усіх вакцинувати. Якби була вакцина – це був би єдиний спосіб профілактики. Лікування від коронавірусу наразі немає”, – додали активісти.

Загалом в Італії 99 % померлих від коронавірусу мали інші хронічні хвороби і патології, але це тільки за попереднім звітом італійського Національного інституту здоров’я. В основі бюлетеню від 19 березня 2020 року – це систематизація медичних даних по 34 927 хворих на коронавірус і по 3 047 смертельних випадках.

Що стосується патологій, які мали захворілі на коронавірус до того, як були інфіковані COVID-19, то статистичні дані розподілені наступним чином:

1,2 % – не мали патологій;

23,5 % – мали одну патологію;

26,6 % – мали дві патології;

48,6 % – мали три і більше патологій.

Серед хвороб і патологій найчастіше зустрічалися наступні: серцево-судинні захворювання, респіраторні захворювання, діабет, імунодефіцит, метаболічні захворювання, онкологічні патології, ожиріння, патології нирок або інші хронічні патології.

Без патологій в Італії станом на 26 березня померло 816 людей. Але люди не померли від цих патологій, а померли від коронавірусу, який їхній організм не зміг побороти.

Ще одна фейкова теза про те, що в Італії не зросла смертність. Згідно статистики, у Ломбардії у 2017 році там помирало в середньому 270 людей в день, зараз – у розпал епідемії – 546.

Крім того, від початку пандемії тільки в Італії інфікувалися коронавірусом 6 414 медичних працівників.