В мережі відреагували на призначення Олени Думи на посаду нового керівника АРМА

30 червня Кабінет міністрів призначив Олену Думу на посаду голови АРМА, проте таке рішення викликало обурення в деяких українців.

Український громадський діяч Сергій Стерненко зазначив:

“Кабмін призначив Олену Думу головою АРМА. Раніше Дума брала участь у російській ІПСО проти Байдена”.

Стерненко додав: “Далі треба призначити Бойка головою Нафтогазу, Шуфричу віддати Мінкульт (хоча, там і так Ткаченко), а Труханова у мери Одеси”.

Активіст та правозахисник Олег Симороз також висловився щодо призначення Олени Думи.

“Дума не компетентна, не досвідчена прислужниця, яка позбулася посади директора Фонду соціального страхування через увага “грубе порушення законодавства про працю”. Шикарна біографія…”

Український політик Олег Новіков зазначив:

“До речі, серед кандидатів на голову АРМА був один з детективів НАБУ, який розслідував справу екскерівника Укравтодору Славоміра Новака або працівник антикорсуду. Але куди йому до Олени Думи”.

Український блогер Ігор Лаченков написав:

“Як горить це п****, з одного боку русня з іншого кончені дії влади”.

Інші користувачі мережі Twitter також засудили Олену Думу та її нову посаду.