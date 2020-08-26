Про це у Facebook повідомив мер міста Олександр Сенкевич.
“Сьогодні в Миколаївській міській раді проводяться обшуки. Справа стосується подовження договору оренди землі фірмі “Альянс Інвест Миколаїв”, що будує багатоквартирний будинок на 9-й Слобідській. З приводу цієї справи міська влада вже декілька раз надавала на вивчення документи і прокуратурі, і поліції. Сьогодні навіть триває спір в Господарчому суді з прокуратурою про те, що в цьому випадку все законно”, – сказав Олександр Сенкевич.
За його словами, дії правоохоронців – це просте “надування щік та роздмухування диму перед майбутніми виборами до міськради”.
“Мені прикро, що влада знову використовує правоохоронну систему у своїх політичних цілях”, – зазначив мер.
Він також обурився, що у обшуках приймають участь озброєні правоохоронці. “Нагнали у міськраду з десяток правоохоронців, троє з яких були з автоматами. У нас що тут – озброєні бандити знаходяться?” – сказав Сенкевич.
Міський голова наголосив, що будівлю, яка запланована як готель “Адмірал”, могли би завершити ще 10 років тому.
- 5 жовтня 2017 року депутати міської ради Миколаєва на позачерговій сесії ухвалили рішення про дострокове припинення повноважень мера міста Олександра Сенкевича. Проект рішення про дострокове припинення повноважень Сенкевича був внесений його однопартійцем, членом фракції “Самопоміч” Сергієм Ісаковим. Перед цим мер виступив зі звітом, який піддався критиці з боку більшості депутатів.
- Згодом губернатор Миколаївської області Олексій Савченко оголосив про намір ініціювати роспуск міської ради Миколаєва.
- 12 жовтня 2017 Олександр Сенкевич оскаржив в Центральному районному суді міста рішення міськради про своє відсторонення з посади.
- 27 липня 2018 року Одеська апеляційний адміністративний суд відхилив скаргу депутатів Миколаївської міськради на рішення Центрального райсуду Миколаєва, який поновив на посаді мера Олександра Сенкевича.