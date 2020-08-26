Сьогодні у Миколаївській міській раді проводяться обшуки. Справа стосується подовження договору оренди землі фірмі "Альянс Інвест Миколаїв", яка будує багатоквартирний будинок.

Про це у Facebook повідомив мер міста Олександр Сенкевич.

“Сьогодні в Миколаївській міській раді проводяться обшуки. Справа стосується подовження договору оренди землі фірмі “Альянс Інвест Миколаїв”, що будує багатоквартирний будинок на 9-й Слобідській. З приводу цієї справи міська влада вже декілька раз надавала на вивчення документи і прокуратурі, і поліції. Сьогодні навіть триває спір в Господарчому суді з прокуратурою про те, що в цьому випадку все законно”, – сказав Олександр Сенкевич.

За його словами, дії правоохоронців – це просте “надування щік та роздмухування диму перед майбутніми виборами до міськради”.

“Мені прикро, що влада знову використовує правоохоронну систему у своїх політичних цілях”, – зазначив мер.

Він також обурився, що у обшуках приймають участь озброєні правоохоронці. “Нагнали у міськраду з десяток правоохоронців, троє з яких були з автоматами. У нас що тут – озброєні бандити знаходяться?” – сказав Сенкевич.

Міський голова наголосив, що будівлю, яка запланована як готель “Адмірал”, могли би завершити ще 10 років тому.